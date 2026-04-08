＆be×川口春奈♡3STEPで叶うおしゃれ肌メイク公開

人気ヘアメイク河北裕介が手がける＆beから、新CMが登場♡ブランドミューズ川口春奈が、たった3STEPで完成する“おしゃれ肌”を披露します。ミニマムなプロセスで美しさを引き出すベースメイクは、忙しい毎日でも取り入れやすいのが魅力。誰でも簡単に理想のツヤ肌を目指せる注目アイテムをチェックしてみてください♪

3STEPで完成する美肌メイク

新CM「3STEPで簡単おしゃれ肌」篇では、簡単な工程で理想の肌を作る方法を紹介。

STEP1は「＆beUVプライマーリッチモイスト」でうるおいとツヤを仕込み、STEP2は「＆beテンシーラーUVプラス」で気になる部分をカバー※。

最後に「＆beラスティングクッションファンデーション」を重ねることで、ナチュラルで洗練された肌が完成します。

※メイクアップ効果による

マジョリカマジョルカリニューアル♡きらめく新アイシャドウ登場

進化したベースメイクアイテム

スタンダード

ピーチグロウ

スカイグロウ

「＆beUVプライマーリッチモイスト」は全3色（各3,080円税込）で、ハリとツヤを引き出す美容液のような下地。

「＆beテンシーラーUVプラス」は全2色（各3,850円税込）で、クマやくすみをカバーしながらUVケアも叶えます。

「＆beラスティングクッションファンデーション」は全2色（各3,520円税込）で、薄膜なのに高カバー力を実現し、生マットな質感に仕上げます。

誰でも簡単に理想の肌へ

これらのアイテムは、テクニックいらずで均一な仕上がりを叶えるのがポイント。軽やかな使い心地でありながら、長時間美しさをキープします。

忙しい朝でも短時間で完成するため、時短メイクを求める方にもぴったり。毎日のベースメイクをぐっと楽にしてくれます。

簡単なのに美しい仕上がり

＆beのベースメイクは、シンプルな工程で理想の肌を叶える頼れるアイテム♡川口春奈のような透明感あふれるツヤ肌も、3STEPで手軽に再現できます。

忙しい日常の中でも、自分らしく美しさを楽しみたい方におすすめ。ぜひ新CMとあわせてチェックしてみてください♪