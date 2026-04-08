昨季リーグ5位だった西武と同6位だったヤクルトが、開幕4カード目でそれぞれリーグ王者のソフトバンク、阪神に挑んでいる。

初戦の7日は両軍明暗が分かれた。西武は連敗を4で止め8−6で勝利し、ヤクルトは3−9で敗れた。

西武は「ナカミ」こと仲三優太外野手（23）のプロ1号本塁打も飛び出し逃げ切り。

7日終了時点で3勝6敗1分けの6位に沈むが、獅子党からはSNS上で「7日の試合は最後はヒヤヒヤしたけど、ぜいたくは言わない。久しぶりの勝利は気持ちいい」「好調ソフトバンクに3連敗も覚悟したけど、1勝できてうれしい」「勝ったことが何より」と安堵（あんど）の声が聞こえた。

一方で「やはりソフトバンクの層の厚さを感じた」「結果がでたけど、いったん忘れてまた好調の選手を使って下さい」など冷静な声も聞こえた。

首位を走るヤクルトは、7日は「トンネル」「落球」など4失策で黒星。2投手で失点7ながら自責0などの珍事も生じた。燕党はSNS上で「気持ちいいくらいの大敗であきらめがつく」「シーズンは長い。こんな試合もある」「こんな試合はこの試合限りにしてくれ」など多くの意見をかわしていた。

両軍ともにかつては黄金時代を築き、西口文也監督も池山隆寛監督もその時代を支えた人物。「対王者第2戦」でどんな戦いをそれぞれ披露するか。ファンからは熱視線が注がれる。