元日本テレビの笹崎里菜アナウンサーが４日、元日テレの久野静香アナウンサーのＹｏｕＴｕｂｅに登場。日テレ入社時の噂について言及した。

久野アナから「いろいろな噂があるじゃん」と切り出された笹崎アナは「もう慣れっこでごさいます」とお茶目に返答。「噂がまとわりついて歩いている」「気にしない。又言われてるな〜ぐらい」と明るく振り返った。

久野アナは「最初（笹崎アナが）入ってきたとき、触れちゃいけない話題だと思っていた。噂に関して」と述懐。笹崎アナは１５年に日テレに入社したが、入社前に銀座のクラブでアルバイトをしていたことを理由に、内定取り消し騒動があったが、その後和解して入社したという経緯がある。

久野アナは「噂に関して、最初は触らないようにしていたけど、自分から言ってくるもんね」というと笹崎アナも「きっかけがあって、言っていいんだと思ったから言っていったんでしょうね」「飲み会で『お酒つぎますよ〜』ってよく言ってた」とネタにもしていたといい「先輩も『笹崎がつぐとすぐ酔っちゃうんだよな〜』『またまた〜』ってよくやっていた」と笑い「いい会社でした」と振り返り。久野アナも「外からいろいろ言われてるけど、中ではみんなイジッてたもんね」とぶっちゃけていた。