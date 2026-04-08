古くなった包丁の危険性がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】これは怖い…根元から折れた包丁

「かぼちゃ切ろうとしたら包丁が折れたからと購入に来たお客さん 40年使ったとの事で十分ですねと話まして 折れた包丁なんですが柄が膨らんだりこのように錆びてると2枚目のように中スカスカに錆びてる場合があります 出来れば危ないので折れる前に買い替えを検討して欲しいんですよね」



とその模様を紹介したのは横須賀菊秀刃物店のXアカウントさん（@kikuhidehamono）。



錆による劣化なのか、柄からポキっと折れてしまったこの包丁。たしかにこんな状態で使っていたらどんな事故が起こるか分からない。



横須賀菊秀刃物店にお話を聞いた。



ーー本当にポキッと折れてますね。



担当者：最初は「直らないか？」とのご要望でした。包丁を小さくすれば直せるのですが、修理費がかかることと、古くて錆が中まで入っておりブレードが薄くなっていることなどから新しいものを購入されることになりました。



こういった依頼はよくあり、過去には嫁入り道具で購入した思い出の包丁を小さくして直したこともあります。反響をいただいたので、この包丁も後日直してみようと思います。



ーー柄の中の劣化のサインは？



担当者：ブレードと柄の境目のサビや腐食具合、柄の合板になってる木と中子（芯の部分）の隙間が膨らんでいることです。包丁は大まかに口金有りと無しに別れますが、今回は口金のないタイプでした。



口金はブレードと柄の境にある金具なんですが、それがないと水や汚れが直接境目に集中してしまいます。そのため腐食が起きやすく、金具もないため力が集中する境目が折れやすい危険な状態になります。



現在は芯材もステンレスのものがほとんどのためこう言った事例は少ないですが、身近な高齢者が古い包丁を使っている場合など、気にしてあげてほしいです。



ーー投稿に大きな反響がありました。



担当者：我々にとっては日常的なエピソードだったので驚いています。一般の方はもちろん料理人の方でも包丁自体に知識のある方はあまり多くありません。今回の投稿をきっかけに、多くの人が包丁に興味を持ち、知ろうとしてくれたことを大変うれしく思います。当店でなくとも「包丁屋に寄ってみようかな？聞いてみようかな？」と思ってくれてたらなおのことうれしいです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「昔の人って長く使うことが 最大の美学と思ってるんだよな。 うちの96の婆さんも この服は40年着てるみたいなのが口癖でよく言ってる」

「和包丁使ってますが、刃の焼いた柄の部分を木柄に差し込んであるだけなので、隙間から水滴が入って必ず中で錆びていつか折れる。 親からは『買ったらロウを詰めろ』って教わったけど、弱すぎるので瞬間接着剤と二液性の接着剤で穴を埋めて使ってる」

「木製の柄なら、吸い込んだ水分で徐々にって感じですかね…ここまで来たら、買い替えて貰う方がいいかもしれませんね…」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは包丁を適切な状態で使えているだろうか？



今回の話題を提供してくれた横須賀菊秀刃物店はTikTokやYouTubeで研ぎなど包丁のメンテナンスについて情報発信中。料理系Youtuberなどがアップしている包丁研ぎの中には、包丁をダメにしてしまういい加減なものも多いそうなので、ご興味ある方はぜひ横須賀菊秀刃物店のプロの技から学んでいただきたい。



横須賀菊秀刃物店関連情報



所在地：神奈川県横須賀市大滝町2-20



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）