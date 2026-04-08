今季から韓国プロ野球のSSGに加入した元ソフトバンクの武田翔太投手（33）が2戦計9失点で2連敗と苦しんでいる。韓国メディア「OSEN」は8日、苦戦が続く右腕について報じた。

武田は前日7日のイーグルス戦に先発も3回4安打4四球4失点。相手先発で3月のWBCに韓国代表として出場した柳賢振（リュ・ヒョンジン）は6回4安打2失点で勝利投手。ベテラン左腕との投げ合いに敗れ、2敗目を喫した。

武田は韓国球界デビュー戦となった今月1日のキウム戦も4回2/3を9安打5失点で黒星を喫している。

「OSEN」は「日本の元代表ベテランがこれほど崩れるとは…5失点→4失点→2連敗。好調SSGのアキレス腱となるか」と見出しを付け、武田について報道。前日のイーグルス戦は3回に突如、3連続四球と崩れ、失点。首位を走るSSGの連勝が4で止まったことなどを伝え「SSGは武田が全盛期の姿を取り戻すことを期待したが、今のところ満足のいく投球はできていない」と記した。

2015年のプレミア12、2017年のWBCでは侍ジャパンとして登板した経験もあるNPB通算66勝の右腕について「次回の登板で変わった姿を見せられるか、その行方に注目が集まる」と次戦が重要になるとした。

武田はNPBで通算217試合に登板し66勝48敗、防御率3・34。近年は故障に苦しみ、24年4月には右肘の内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受けた。昨秋、ソフトバンクを戦力外となり、今季から韓国プロ野球で導入された「アジア枠」（通常の外国人枠に加え、アジアおよびオーストラリアの国籍を持つ選手を対象に各球団1人、獲得が可能）での加入で、SSGに加わった。