タレント森尾由美（59）が8日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。骨折した水曜コメンテーターのタレント松本明子に代わって出演し、松本の現在の様子を伝えた。

オープニングで司会のフリーアナ石井亮次が、欠席した松本について「4月2日、先週木曜日、自宅前で転倒、左足首を骨折。診断は左足関節脱臼骨折。手術を行ってしばらく入院されるということです」と説明。続けて「足以外にケガはなく、体調に問題はない。なお、8日は60歳の誕生日であるということで」と松本がこの日60歳を迎えたことも報告した。

松本と同じ1983年（昭58）にデビューした同期の松尾は、松本について「今日お誕生日なんですけど、病室に。昨日手術をされて、結構大変な手術だったみたいで」と状況を説明。「昨日はLINEで『激痛がする』と言っておりました」と気の毒そうに伝えた。

転倒の翌日に見舞いに行ったことも明かし「緊急手術をいったんした後だったんですけど、その時はまだ車いすで動くことはできたんですけど、今は包帯グルグルの状態でまだベッドに」。入院期間については「（時間が）かかると思います」と語った。

石井は「なんかこのタイミングで言うのもあれなんですけど、今日が60歳のお誕生日ということですので。松本さんおめでとうございますなんですが、また元気な顔を見せていただければと思います」と呼びかけていた。

松本は3日昼に自身のインスタグラムを通じ「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました。（正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です）」と発表。「そのため、しばらくの間休業し、約1ヶ月間入院することとなりました。4／8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です…」とした上で「ただ足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」とつづっている。