近畿日本鉄道（近鉄）は８日、同社と近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリングが企画する、名古屋と伊勢志摩を結び、車内空間でフランス料理を楽しめるレストラン列車「Ｌｅｓ Ｓａｖｅｕｒｓ 志摩（レ・サヴール・しま）」の運行開始日が１１月１日に決定したと発表した。販売開始日は９月１日。

「Ｌｅｓ Ｓａｖｅｕｒｓ 志摩」はフランス語で「味」「風味」を意味する「Ｓａｖｅｕｒｓ」を列車名に冠し、コンセプトは「美食が誘う、優雅な列車旅」。提供する食事は、志摩観光ホテル樋口総料理長が監修した本格的なコース料理の「フレンチコース」と、近鉄・都ホテルズが監修したフレンチを手軽に楽しめる「フレンチ膳」の２種類となっている。

▼運行開始日 １１月１日

▼販売開始日 ９月１日

▼旅行代金 フレンチコース＝平日３万３０００円、土休日３万６０００円、フレンチ膳＝平日１万９０００円、土休日２万１０００円

※含まれるもの：近鉄名古屋―フリー区間（伊勢市〜賢島間）の乗車券、料理、ウェルカムドリンク、食後のドリンク、諸税

※その他のドリンクについては有料

▼運行ダイヤ 近鉄名古屋午前１１時０５分発―賢島午後１時３５分着、賢島午後４時３５分発―近鉄名古屋同７時１２分着（土休日は同７時０８分着）