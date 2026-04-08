【ユーロ圏】
フランス貿易収支（2月）15:45
予想　N/A　前回　-18.43億ユーロ（貿易収支)

フランス経常収支（2月）15:45
予想　N/A　前回　21.0億ユーロ（経常収支)

ユーロ圏小売売上高（2月）18:00
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)
予想　1.9%　前回　2.0%（前年比)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（2月）18:00
予想　-0.4%　前回　0.7%（前月比)
予想　-3.1%　前回　-2.2%（-2.1%から修正）（前年比)

【スイス】
雇用統計（3月）16:00
予想　3.1%　前回　3.2%（失業率（季調前）)
予想　3.0%　前回　3.0%（失業率（季調済）)

【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（3月）17:30
予想　44.0 　前回　44.5 （建設業PMI)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/28 - 04/03）20:00
予想　N/A　前回　-10.4%（前週比)

※予定は変更されることがあります。