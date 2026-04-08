これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス貿易収支（2月）15:45
予想 N/A 前回 -18.43億ユーロ（貿易収支)
フランス経常収支（2月）15:45
予想 N/A 前回 21.0億ユーロ（経常収支)
ユーロ圏小売売上高（2月）18:00
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（2月）18:00
予想 -0.4% 前回 0.7%（前月比)
予想 -3.1% 前回 -2.2%（-2.1%から修正）（前年比)
【スイス】
雇用統計（3月）16:00
予想 3.1% 前回 3.2%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（3月）17:30
予想 44.0 前回 44.5 （建設業PMI)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/28 - 04/03）20:00
予想 N/A 前回 -10.4%（前週比)
※予定は変更されることがあります。
フランス貿易収支（2月）15:45
予想 N/A 前回 -18.43億ユーロ（貿易収支)
フランス経常収支（2月）15:45
予想 N/A 前回 21.0億ユーロ（経常収支)
ユーロ圏小売売上高（2月）18:00
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（2月）18:00
予想 -0.4% 前回 0.7%（前月比)
予想 -3.1% 前回 -2.2%（-2.1%から修正）（前年比)
【スイス】
雇用統計（3月）16:00
予想 3.1% 前回 3.2%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（3月）17:30
予想 44.0 前回 44.5 （建設業PMI)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/28 - 04/03）20:00
予想 N/A 前回 -10.4%（前週比)
※予定は変更されることがあります。