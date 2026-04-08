テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド終了、ドル安方向に振れる テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド終了、ドル安方向に振れる

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テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド終了、ドル安方向に振れる



1.3561 一目均衡表・雲（上限）

1.3483 一目均衡表・雲（下限）

1.3474 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3444 現値

1.3428 100日移動平均

1.3416 200日移動平均

1.3403 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3321 一目均衡表・基準線

1.3314 21日移動平均

1.3303 一目均衡表・転換線

1.3271 10日移動平均

1.3155 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3138 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは、急激に上昇している。２００日線や１００日線などのレジスタンス水準を上回る動き。一方、短期トレンド性を示す１０＋２１日線は依然として１０日線が低い水準にとどまっており、上昇トレンドへの転換には至っていない。ＲＳＩ（１４日）は５５．２と中立水準（５０）を上回っている。本日は現時点で１．３２８７から１．３４４６に至る長大な陽線を示現している。反動が入りやすい状況とみられ、まずは２００日線がサポートとして機能するのかを確認したい。

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