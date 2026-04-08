8日の天気は全国的に晴天。これまでの一日の天気を振り返ります。

■日差したっぷり 春の紫外線に注意

8日（水）は高気圧に覆われて全国的に日差しが届いています。西日本〜東日本は前日に比べて風も弱まり、穏やかな晴天となりました。ただ、空気は乾いていて東日本や西日本を中心に「乾燥注意報」が発表されています。火の取り扱いに注意をし、肌や喉のケアも心がけましょう。

＜最小湿度（午後3時まで）＞

佐賀 10％（今季最小）

熊本 12％（今季最小）

甲府 12％

長崎 15％（今季最小）

東京 16％

横浜 17％（今季最小）

仙台 21％（今季最小）

福岡 22％

各地で洗濯日和やお花見日和になっていますが、春の紫外線には注意が必要です。4月の紫外線は9月と同じくらいの強さなのですが、春は清々しい日が多く日差しの強さを感じにいため油断しがちです。うっかり日焼けを防ぐためにも早めの紫外線対策を心がけましょう。

■朝は冬日が100地点以上 日中は春の暖かさ



8日（水）の朝は、上空に寒気が流れ込んだことや、晴れて放射冷却が強まったことで内陸を中心に冷え込みました。最低気温が0℃未満の冬日となったのは124地点と5日ぶりに100地点を超えています。

日中は日差しの力で気温が上がり、東日本や西日本では最高気温が18℃前後と過ごしやすい陽気になりました。朝と日中の寒暖差は15℃くらいあった所もあり、一日の中での気温差が大きくなっています。前日ほどでは無いですが、夜も冷え込みますので服装選びにはお気をつけください。

【けさの最低気温→日中の最高気温（日較差）】

（午後3時まで）札幌 2.0℃→13.4℃（11℃）仙台 6.2℃→15.7℃（10℃）長野 1.7℃→14.1℃（12℃）東京 7.6℃→19.2℃（11℃）名古屋 5.5℃→19.3℃（14℃）大阪 7.6℃→18.8℃（11℃）鳥取 4.0℃→17.5℃（14℃）福岡 6.9℃→19.4℃（13℃）