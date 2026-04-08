元モーニング娘。でタレント・矢口真里（４３）が７日、長男（６）の小学校の入学式を無事に終えたことを報告した。矢口は１８年に元モデルと再婚。１９年８月に第１子長男、２１年１０月に次男（４）が誕生した。

７日付のＳＮＳで「先日長男の入学式でした」と報告し、「お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式 長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました。私も同じくガチガチに緊張していたのですが、お母さん達が気さくに話しかけてくれたので凄く助かりました」と明かした。

そして「これから小学校という新しいステージで沢山の経験をして、どんどん大きくなるんだろうなって嬉しい気持ちとちょっとだけ寂しい気持ちになりました。みんな同じかな」「毎日持ち物や名前書きに追われてて忘れ物がないように必死で余裕のないママより。笑」などとつづった。

矢口は花模様の淡い色の着物で、細身で長身の夫はネイビーのスーツ姿。夫婦の身長差も、ママの両手をしっかり握った息子の様子も微笑ましく、「真里ちゃん着物似合いすぎ♥」「着物素敵すぎる！素敵なママ！」「和服似合ってて素敵！」「旦那さん、背高くてイケメンですね」などの声が届いている。