タレントでレーシングドライバーの神子島みかさんが4月7日、自身のインスタグラムを更新。新しい愛車としてメルセデス・ベンツを購入したことを報告しました。

【写真を見る】【 神子島みか 】「新しい相方」マットブラックのメルセデス・ベンツ購入を報告 4年愛用のマセラティ・レヴァンテから乗り換え





投稿では「新しい相方」とだけ記し、屋内駐車場でマットブラックのベンツのボンネットに寄りかかる写真を公開。三叉星のエンブレムが存在感を放つ車の前部に手を乗せ、自信に満ちた表情でカメラを見据える姿が印象的です。









この投稿に先立ち、神子島さんは3月31日にも別の投稿を行っており、そこで前の愛車との別れについて触れていました。「4年間乗った愛車 先週新しい相方が来てウハウハしてるけど やっぱりレヴァンテもかっこいい… 新しい相方も大事に乗ります」と綴り、マセラティのSUV「レヴァンテ」に4年間乗り続けていたことを明かしています。















3月31日の投稿には、赤いレザーシートと黒い内装が印象的なレヴァンテの車内で撮影した写真も複数公開されました。サンルーフから差し込む日光の中、ハンドルに両腕を乗せて前方を見つめる姿や、髪を結い直す自然なショットも含まれており、4年間ともにした愛車への愛着が伝わる投稿となっています。









この投稿に「かっこよすぎます」「AMGカッコいいですよね」「マットブラックかな」「やっぱベンツは最高」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】