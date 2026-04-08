落語家の桂文枝（82）が8日までにブログを更新。若かりし頃に行きたかった大学名を明かした。

桜で有名な京都・妙心寺の塔頭（たっちゅう＝禅宗寺院において大寺院の敷地内にある個別の小寺院や脇寺のひとつ）である退蔵院を訪問。住職が東大出身で、観光大使を務めながら、スタンフォード大学客員講師もしている人物だと説明した上で「どんなぼんさんや」「とにかくすごい。案内がすごい。流暢。噛まない」などと絶賛しながら、次第に負けじ魂が沸いてきたのか「まあ、ネタ一つやからなぁ」とつづった。

現場では精進料理の会食もあったようで、目の前に座っていた住職と企業の社長が東大の先輩後輩の間柄で、楽しそうに語り合っている写真を投稿。そして「やるなぁ。東大か。行きたかったけれど」と悔しさをにじませながら、「大阪港区の弁天町から通うのがなぁ」「まあ下宿という手もあるけど、母1人残すのが心配やしなぁ」と“あきらめた理由”をつづった。

文枝は大阪市大正区生まれで市立市岡商業高校を卒業後、関西大学商学部に進学。在学中に3代目桂米朝の口演を聴いて、落語に興味を持ち、アマチュア落語家として活動。1966年に3代目桂小文枝（当時、後の5代目桂文枝）に弟子入りし、桂三枝として長らく活動。2012年に6代桂文枝を襲名している。