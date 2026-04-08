白鷗大学が10名の新入部員を公表…仙台大明成の小田嶌や福岡第一のトンプソンら有望ガード陣が入部

関東大学バスケットボール連盟の1部に所属する白鷗大学バスケットボール部は、チームの公式サイトを更新。今年度の新入部員の情報を公開した。

関東の強豪チームへ新たに加わったのは10名の1年生。注目は、仙台大学附属明成高校（宮城県）でポイントガードを先発務め、165センチと小柄ながら鋭いドライブや3ポイントで高い得点力を持つ小田嶌秋斗。さらに、福岡第一高校（福岡県）で高いディフェンス力を武器にレギュラーとして活躍を見せたトンプソンヨセフハサンや、B3のトライフープ岡山で特別指定選手としてプレーした経験を持つ福岡大学附属大濠高校（福岡県）出身の村上敬之丞らも名を連ねた。

さらに、宇都宮ブレックスでユース育成特別枠選手としてトップチームの活動に参加した経歴を持つ作新学院高校（栃木県）出身の田中大貴や、宇都宮U15でプレーし正智深谷高校（埼玉県）へ進学した加藤駿など才能豊かな選手が揃った。

2025年の「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会 (インカレ)」で優勝を果たした強豪校の新たな戦力に注目だ。

2026年度白鷗大学男子バスケットボール部の新入生一覧は以下の通り。

■2026年度白鷗大学男子バスケットボール部新入生



オカプチネドゥ（C／高山西高校）



小田嶌秋斗（PG／仙台大附属明成高校）



加藤駿（G／正智深谷高校）



佐藤煌斗（SF／利府高校）



田頭悠悟（C／昌平高校）



田中大貴（SG／作新学院高校）



トンプソンヨセフハサン（SG／福岡第一高校）



村上敬之丞（G／福岡大学附属大濠高校）



森田悠月（PF／FSG開志学園高校）



横山駈（SG／高岡第一高校）

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