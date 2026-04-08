キングレコードによる音楽コンテスト『キングレコード歌謡コンテスト』の第5回大会が、この秋に開催。これにともない公式サイトが公開され、予選審査へのエントリー受付がスタートした。

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本コンテストは、演歌歌手 水城なつみが歌手デビューの契機をつかんだ『キングレコード歌謡選手権』の後継企画として発足したもので、全国から毎年約600名の応募者が集うコンテスト。予選を勝ち抜いた約100名が決勝大会へ進出し、グランプリの座を懸けて競い合う。

審査は『スタジオ審査』と『音源審査』の2形式で実施され、決勝大会は10月25日にTOKYO FMホールにて開催予定。当日は、キングレコードの現役プロデューサーおよびディレクターが審査を担当し、将来の音楽シーンを担う人材の発掘を行うという。

さらに本年は、新たに通信カラオケサービス『DAM★とも』からの応募受付を開始。気軽にエントリーできる環境を整備し、より多くの参加機会を創出する。

応募は年齢、ジャンルを問わず、オリジナル楽曲での参加も可能とし、幅広い音楽スタイルの応募者に門戸を開いている。本コンテストを通じ、『新たなスターの原石の発掘』を目指し、次世代アーティストの輩出に期待を寄せるという。

なお、応募締切は7月17日まで。現在、全国からのエントリーを受け付けている。

（文＝リアルサウンド編集部）