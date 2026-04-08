８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円２８銭前後と前日午後５時時点に比べ１円５０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８５円０６銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円７０銭前後で推移していたが、午前１１時過ぎに１５８円３０銭前後へ下落。その後、一進一退となり午後２時５０分過ぎに１５８円１０銭台までドル安・円高が進んだ。トランプ米大統領は7日夕（日本時間８日朝）に、イランへの大規模攻撃を２週間停止することに同意するとＳＮＳに投稿した。これを受け、原油先物価格は急落し、ニューヨーク時間では一時１６０円前後で推移していた為替相場は大幅なドル安・円高が進んだ。イラン情勢の緊迫化を背景に「有事のドル買い」が強まっていただけに、ドル買いを巻き戻す動きが強まった。ただ、イラン情勢には不透明感も強く、今晩の欧米市場での動向が注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６９１ドル前後と同０．０１５０ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS