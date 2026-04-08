サイゼリヤ <7581> [東証Ｐ] が4月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比36.3％増の88.3億円に拡大し、従来予想の73億円を上回って着地。

しかしながら併せて、通期の同利益を従来予想の187億円→183億円(前期は158億円)に2.1％下方修正し、増益率が18.3％増→15.8％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.5％増の94.6億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比69.6％増の40.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.8％→5.5％に改善した。



株探ニュース