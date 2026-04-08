8日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1267、値下がり銘柄数204と、値上がりが優勢だった。



個別ではヒトトヒトホールディングス<549A>、千代田化工建設<6366>がストップ高。ベルグアース<1383>、鳥越製粉<2009>、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、イーサポートリンク<2493>、北海道コカ・コーラボトリング<2573>など47銘柄は年初来高値を更新。Ｏｌｙｍｐｉｃグループ<8289>、ミナトホールディングス<6862>、テラプローブ<6627>、日本電子材料<6855>、サンコール<5985>は値上がり率上位に買われた。



一方、サイネックス<2376>、サンコーテクノ<3435>、大石産業<3943>、広栄化学<4367>、ＳＩＧグループ<4386>など10銘柄が年初来安値を更新。片倉コープアグリ<4031>、太平洋興発<8835>、中北製作所<6496>、トライアイズ<4840>、エスクリプトエナジー<5721>は値下がり率上位に売られた。



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