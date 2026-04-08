　8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　280108　　　80.0　　　 52900
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 66580　　　94.6　　　　4232
３. <1321> 野村日経平均　　 41257　　 128.4　　　 58960
４. <1360> 日経ベア２　　　 27782　　 170.6　　　 103.8
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 19295　　 105.0　　　 63050
６. <1579> 日経ブル２　　　 14912　　　66.9　　　 569.2
７. <1671> ＷＴＩ原油　　　 12362　　 101.9　　　　4680
８. <1540> 純金信託　　　　 12236　　　66.8　　　 23020
９. <1306> 野村東証指数　　　7159　　　68.5　　　 400.4
10. <1320> ｉＦ日経年１　　　5708　　　42.7　　　 58760
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　5606　　　98.1　　　 871.5
12. <1542> 純銀信託　　　　　5597　　　85.3　　　 35250
13. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　4641　　　88.8　　　 391.3
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　4519　　 254.4　　　　5863
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　4129　　　92.4　　　　3350
16. <1348> ＭＸトピクス　　　3763　　2886.5　　　　3954
17. <1346> ＭＸ２２５　　　　3670　　　34.1　　　 58680
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3639　　 114.4　　　　 170
19. <1615> 野村東証銀行　　　3560　　 110.4　　　 634.0
20. <1489> 日経高配５０　　　3540　　 146.5　　　　3225
21. <1330> 上場日経平均　　　3490　　 288.2　　　 59060
22. <1699> 野村原油　　　　　3302　　 262.9　　　 548.0
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3139　　 237.9　　　 81080
24. <1308> 上場東証指数　　　2988　　1027.5　　　　3957
25. <2038> 原油先Ｗブル　　　2895　　　52.1　　　　2161
26. <200A> 野村日半導　　　　2865　　 172.6　　　　3373
27. <2036> 金先物Ｗブル　　　2840　　 106.2　　　207950
28. <1358> 上場日経２倍　　　2757　　　86.3　　　100800
29. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　2595　　2521.2　　　　4042
30. <1398> ＳＭＤリート　　　2349　　　 6.9　　　1983.0
31. <314A> ｉＳゴールド　　　2220　　　73.0　　　 362.5
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1954　　 130.2　　　 70240
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　1887　　　49.1　　　 773.5
34. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1875　　 607.5　　　 10895
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　1872　　　73.7　　　 39960
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1660　　 492.9　　　　2181
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1563　　 207.7　　　　1076
38. <2039> 原油先物ベア　　　1444　　 269.3　　　　 592
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1410　　　-0.7　　　2097.5
40. <1328> 野村金連動　　　　1379　　　57.6　　　 18100
41. <1356> ＴＰＸベア２　　　1372　　 135.3　　　 128.7
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　1363　　 454.1　　　　1869
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1258　　　20.5　　　 640.5
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1225　　 263.5　　　 55700
45. <2243> ＧＸ半導体　　　　1188　　 362.3　　　　3147
46. <2631> ＭＸナスダク　　　1060　　 118.6　　　 28325
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1010　　 128.0　　　 30900
48. <1571> 日経インバ　　　　 918　　 137.8　　　　 359
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 884　　 142.2　　　　3015
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 877　　 194.3　　　 26850
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース