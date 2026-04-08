ETF売買代金ランキング＝8日大引け
8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 280108 80.0 52900
２. <1357> 日経Ｄインバ 66580 94.6 4232
３. <1321> 野村日経平均 41257 128.4 58960
４. <1360> 日経ベア２ 27782 170.6 103.8
５. <1458> 楽天Ｗブル 19295 105.0 63050
６. <1579> 日経ブル２ 14912 66.9 569.2
７. <1671> ＷＴＩ原油 12362 101.9 4680
８. <1540> 純金信託 12236 66.8 23020
９. <1306> 野村東証指数 7159 68.5 400.4
10. <1320> ｉＦ日経年１ 5708 42.7 58760
11. <1568> ＴＰＸブル 5606 98.1 871.5
12. <1542> 純銀信託 5597 85.3 35250
13. <1475> ｉＳＴＰＸ 4641 88.8 391.3
14. <1329> ｉＳ日経 4519 254.4 5863
15. <2644> ＧＸ半導日株 4129 92.4 3350
16. <1348> ＭＸトピクス 3763 2886.5 3954
17. <1346> ＭＸ２２５ 3670 34.1 58680
18. <1459> 楽天Ｗベア 3639 114.4 170
19. <1615> 野村東証銀行 3560 110.4 634.0
20. <1489> 日経高配５０ 3540 146.5 3225
21. <1330> 上場日経平均 3490 288.2 59060
22. <1699> 野村原油 3302 262.9 548.0
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3139 237.9 81080
24. <1308> 上場東証指数 2988 1027.5 3957
25. <2038> 原油先Ｗブル 2895 52.1 2161
26. <200A> 野村日半導 2865 172.6 3373
27. <2036> 金先物Ｗブル 2840 106.2 207950
28. <1358> 上場日経２倍 2757 86.3 100800
29. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2595 2521.2 4042
30. <1398> ＳＭＤリート 2349 6.9 1983.0
31. <314A> ｉＳゴールド 2220 73.0 362.5
32. <1326> ＳＰＤＲ 1954 130.2 70240
33. <1655> ｉＳ米国株 1887 49.1 773.5
34. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1875 607.5 10895
35. <1545> 野村ナスＨ無 1872 73.7 39960
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1660 492.9 2181
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1563 207.7 1076
38. <2039> 原油先物ベア 1444 269.3 592
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1410 -0.7 2097.5
40. <1328> 野村金連動 1379 57.6 18100
41. <1356> ＴＰＸベア２ 1372 135.3 128.7
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金 1363 454.1 1869
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1258 20.5 640.5
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1225 263.5 55700
45. <2243> ＧＸ半導体 1188 362.3 3147
46. <2631> ＭＸナスダク 1060 118.6 28325
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1010 128.0 30900
48. <1571> 日経インバ 918 137.8 359
49. <2244> ＧＸＵテック 884 142.2 3015
50. <2559> ＭＸ全世界株 877 194.3 26850
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 280108 80.0 52900
２. <1357> 日経Ｄインバ 66580 94.6 4232
３. <1321> 野村日経平均 41257 128.4 58960
４. <1360> 日経ベア２ 27782 170.6 103.8
５. <1458> 楽天Ｗブル 19295 105.0 63050
６. <1579> 日経ブル２ 14912 66.9 569.2
７. <1671> ＷＴＩ原油 12362 101.9 4680
８. <1540> 純金信託 12236 66.8 23020
９. <1306> 野村東証指数 7159 68.5 400.4
10. <1320> ｉＦ日経年１ 5708 42.7 58760
11. <1568> ＴＰＸブル 5606 98.1 871.5
12. <1542> 純銀信託 5597 85.3 35250
13. <1475> ｉＳＴＰＸ 4641 88.8 391.3
14. <1329> ｉＳ日経 4519 254.4 5863
15. <2644> ＧＸ半導日株 4129 92.4 3350
16. <1348> ＭＸトピクス 3763 2886.5 3954
17. <1346> ＭＸ２２５ 3670 34.1 58680
18. <1459> 楽天Ｗベア 3639 114.4 170
19. <1615> 野村東証銀行 3560 110.4 634.0
20. <1489> 日経高配５０ 3540 146.5 3225
21. <1330> 上場日経平均 3490 288.2 59060
22. <1699> 野村原油 3302 262.9 548.0
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3139 237.9 81080
24. <1308> 上場東証指数 2988 1027.5 3957
25. <2038> 原油先Ｗブル 2895 52.1 2161
26. <200A> 野村日半導 2865 172.6 3373
27. <2036> 金先物Ｗブル 2840 106.2 207950
28. <1358> 上場日経２倍 2757 86.3 100800
29. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2595 2521.2 4042
30. <1398> ＳＭＤリート 2349 6.9 1983.0
31. <314A> ｉＳゴールド 2220 73.0 362.5
32. <1326> ＳＰＤＲ 1954 130.2 70240
33. <1655> ｉＳ米国株 1887 49.1 773.5
34. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1875 607.5 10895
35. <1545> 野村ナスＨ無 1872 73.7 39960
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1660 492.9 2181
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1563 207.7 1076
38. <2039> 原油先物ベア 1444 269.3 592
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1410 -0.7 2097.5
40. <1328> 野村金連動 1379 57.6 18100
41. <1356> ＴＰＸベア２ 1372 135.3 128.7
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金 1363 454.1 1869
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1258 20.5 640.5
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1225 263.5 55700
45. <2243> ＧＸ半導体 1188 362.3 3147
46. <2631> ＭＸナスダク 1060 118.6 28325
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1010 128.0 30900
48. <1571> 日経インバ 918 137.8 359
49. <2244> ＧＸＵテック 884 142.2 3015
50. <2559> ＭＸ全世界株 877 194.3 26850
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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