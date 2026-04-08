8日の日経平均株価は前日比2878.86円（5.39％）高の5万6308.42円と4日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1382、値下がりは165、変わらずは25と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を728.90円押し上げ。次いで東エレク <8035>が399.25円、ファストリ <9983>が214.81円、ＳＢＧ <9984>が206.76円、フジクラ <5803>が101.77円と続いた。



マイナス寄与度は17.43円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、キッコマン <2801>が8.3円、出光興産 <5019>が6.54円、大塚ＨＤ <4578>が4.86円、任天堂 <7974>が4.59円と並んだ。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、不動産業が続いた。値下がり上位には鉱業、海運業、石油・石炭が並んだ。



株探ニュース