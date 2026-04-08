8日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数501、値下がり銘柄数67と、値上がりが優勢だった。



個別ではビーマップ<4316>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。光フードサービス<138A>、トライアルホールディングス<141A>、ジェイフロンティア<2934>、令和アカウンティング・ホールディングス<296A>、ＢＲＵＮＯ<3140>など16銘柄は年初来高値を更新。ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>、ジェリービーンズグループ<3070>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、パワーエックス<485A>、ヘリオス<4593>は値上がり率上位に買われた。



一方、リファインバースグループ<7375>がストップ安。インテグループ<192A>、メディア工房<3815>、Ｍマート<4380>、リベロ<9245>は年初来安値を更新。Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、サスメド<4263>、アミタホールディングス<2195>、ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>は値下がり率上位に売られた。



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