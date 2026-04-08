ＡＩ（人工知能）を活用して、料理人の「熟練の技」を再現するロボットやシステムの開発が進んできた。

料理の世界は経験や勘が頼りで技術の継承が難しいとされてきたが、ディープラーニング（深層学習）の登場で、技術のデータ化が可能になった。飲食業界の人手不足や後継者難の解消につながりそうだ。（相間美菜子）

暗黙知の経験や勘、動きまでもディープラーニングでデータ化

洋菓子メーカー「ユーハイム」（神戸市）は３月２５日、ＡＩを搭載したバウムクーヘン調理ロボット「ＴＨＥＯ（テオ）」のトレーニング施設兼ショールームを神戸市中央区の本社１階にオープンした。

バウムクーヘンは、創業者のドイツ人菓子職人、カール・ユーハイムが１９１９年に日本に伝えた。オーブンの中で軸を回転させ、薄い生地を何層にも重ねながら焼き上げて作る。温度や湿度によって焼き上がりの時間が変わるため、習得には数年かかるとされる。

テオは、カメラと画像センサーで熟練職人の焼き具合を学習し、最適な状態を判断する。数日かければ、新たに職人の技を学習させることもできるという。

大阪・関西万博にも出展。現在全国の約２０事業者に貸し出しており、今年度内に１００事業者を目指す。河本英雄社長は「後継者不足を抱える飲食業界で役立てられる」と強調する。

チャーハンや焼きそばといった炒め物を自動で調理するロボットを手がけるテックマジック（東京）は２０２５年、再現したいレシピからＡＩが最適な鍋の回転数などを割り出すアプリを開発した。食材ごとの調理時間や火力などを学習させており、精度が向上したという。

職人の技は、他人に説明しにくい「暗黙知」とされる。技術の囲い込みなどで強みとなる一方で、次世代への承継が課題となっている。特に料理人の世界では「技術は教えるものではなく、盗むもの」といった風潮が根強く残っていた。

ＡＩの進化により状況は変わりつつあり、ＡＩ開発に詳しい京都橘大の松原仁教授は「ディープラーニング以前のＡＩは、暗黙知を教えることができなかったが、技術が進歩して暗黙知が含まれる職人の動き自体をデータ化することが可能となった」と指摘する。

調理従事者の求人倍率は２・３１倍

厚生労働省によると、今年２月の飲食物調理従事者の有効求人倍率（常用、パート含む）は２・３１倍で、全産業平均の１・１３倍を大幅に上回った。人手不足を背景に、調理技術のＡＩ化は様々な分野に広がる。

電通は、スマートフォンで撮影したマグロの尾の断面をＡＩで分析し、品質を評価する「ＴＵＮＡ ＳＣＯＰＥ（ツナスコープ）」を１９年に開発。最低１０年はかかるという職人の「目利き」を再現した技術で、回転ずしチェーン大手のくら寿司で「ＡＩマグロ」として販売された。

オタフクソース（広島市）は２３年、ソースのレシピの検索システムを開発した。商品開発で社内レシピの味を再現させる場合があり、従来は手作業で最大２時間かかっていた。検索システムは、過去に販売された商品や試作品１万５０００件以上のレシピを学習させ、５分で検索できる。

◆ディープラーニング=ＡＩの学習方法の一つで、人間の脳の神経回路の仕組みがモデル。ＡＩが画像や音声など大量のデータから特徴や共通点などを把握し、新たなデータを高精度で分類・分析できるようになる。