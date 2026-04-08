７日に成立した２０２６年度予算の参院審議で、野党は衆参両院の「ねじれ」を生かし、審議時間の積み上げに成功した。

ただ、予算の修正案を巡り立憲民主、公明両党と国民民主党がそれぞれ別の案を提出するなど足並みがそろわず、後半国会に向けて課題も残した。（三歩一真希）

「良識の府、熟議の府といわれる参院のポリシーを発揮できたのではないか」

立民の水岡代表は予算成立後、記者団にこう述べ、参院審議を振り返った。

例年より約１か月遅れで始まった予算審議は、自民が総定数（４６５）の３分の２を超える衆院こそ政府・与党ペースで進んだが、少数与党の参院に審議が移ると野党は攻勢を強めた。

立民は「例年並みの６０時間台、４回の集中審議の確保」（斎藤嘉隆国会対策委員長）を掲げ、十分な審議時間を確保するよう求めた。政府・与党は、野党の同意がなければ日程協議もままならず、予算の年度内成立の断念に追い込まれた。審議時間は例年に迫る５９時間を確保した。

立民は、予算成立後に高市首相が出席する参院予算委の集中審議を開くことも要求し、自民側から確約を得た。斎藤氏は「１００点満点とは思わないが、最低限のところまでは行き着いた」と胸を張った。

もっとも、野党間の連携では課題も浮き彫りとなった。立民、公明両党は採決直前に、イラン情勢を受けたエネルギー高騰対策を柱とする予算の修正案を共同提出し、国民民主党に賛同を呼びかけた。しかし、国民民主も独自で修正案を出したため、応じなかった。

週刊誌で報じられた松本文部科学相の女性問題を巡っても、野党の追及は不発に終わった。参院文教科学委員会では、年度内成立が必要な「日切れ法案」を抱えており、「年度をまたげば、予算の執行が遅れる恐れがあり、批判の矛先が野党に向かう」（立民中堅）との判断が働いたためだ。

後半国会では、政府のインテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案など、与野党対決色が強い法案も控える。立民中堅は「我々と一体と見られたくない国民民主は連携を避けており、野党の結束は難しい」と指摘している。