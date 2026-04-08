◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ ▽バンタム級１０回戦 ＩＢＦ同級５位・秋次克真―ホセ・カルデロン（４月１１日、東京・両国国技館）

「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」（１１日に両国国技館）の会見が８日、都内で行われた。ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝は、元世界２階級制覇王者の同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝との対戦へ「何が何でも勝ちに行く。前回の試合からこの日のためだけに日々を過ごしてきた。人間ってここまで変わることができるんだという人間の可能性をみなさんに見せたい」と意気込みを語った。

昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に判定負けして以来、５か月ぶりの再起戦となる。ＳＮＳなどでは、天心が試合を控えた時期にバラエティー番組に出演していることを疑問視する声も一部で出ている。これに対し、率直な思いを吐露した。

「何なんでしょうね。僕はボクシングを広めたいっていうのもあるし、その役割も自分でも分かってやってるだけなんで。今を生きていない人が何を言ったって響かないから黙っとけって。過去の自分の姿を固めて生きてんじゃねえぞって。肩書を捨てて、自分の名前だけで生きてみろって、そういう人たちにそれを言いたいです。例えばテレビに出て承認欲求だとか言われますけど、別に承認してもらいたいとも思わない。承認してもらいたければ、ニコニコして『すごいですね』とか『あ〜、美味しい』とか言いますよ。まずいものはまずいですから。キモいものはキモいですから。それは言い続けたいです」

自身をめぐるネガティブな反応に対して「もうアッカンベーですよ。もうクソくらえですから。文句あるなら、見るなっていう話ですから。はい。それは常に思っております」と切り捨てた。

一方で、敗北から再起へと立ち上がる天心の姿を期待する声には、全力で応えるつもりだ。「そこは一緒に戦っている人たちなんで。一生懸命生きている人とか、毎日真剣に生きている人って、人の悪口とかも言わないと思う。自分に矢印が向いていると思うので。だから、そういう人たちに関しては本当に一緒に頑張っていこうぜ、っていうのは思います」と語り、「それ以外にはもう『無』ですね」と締めくくった。

戦績は那須川が７勝（２ＫＯ）１敗、エストラダが４５勝（２８ＫＯ）４敗。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。