第１子妊娠中の「みちょぱ」の愛称で知られるタレントの池田美優が８日までに自身のインスタグラムを更新。夫でモデルの大倉士門との２ショットをアップした。

「たまってる写真どんどんどんっ」と書き始め、「今回泊まったホテルは初めましてのカライワイキキビーチ リニューアルしたばかりみたいでめちゃくちゃ綺麗だったし 日本語対応スタッフがいてくれるから慣れてる場所でも安心でした」とつづると、黒のワンピースを着て大きく腕を広げた姿やサングラスをかけて大倉と見つめ合うショット、街を歩く姿などを披露した。

この投稿にファンからは「みちょぱ夫婦大好き」「お腹大きくなりましたね 元気な赤ちゃん楽しみにしていますね。」「幸せそうなみちょぱみれて良かった！！」「お二人とも可愛くて素敵です」「横顔までソックリ」「幸せそうでなにより」などの声が寄せられている。

みちょぱは２月にインスタグラムで「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！」と報告。今後の仕事については「無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！今後とも温かく見守ってください！」としていた。