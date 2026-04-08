元日本テレビの久野静香アナが４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、以前週刊誌で報道された派閥報道について改めて否定した。

久野アナは後輩の笹崎里菜アナとＹｏｕＴｕｂｅ撮影。レストランで食事をしながら「週刊誌に何回か、私の派閥があるって書かれたじゃん？」と切り出した。笹崎アナはすぐに思い出し「私が幹部」と言って２人で大笑い。その週刊誌には「久野会」と報じられ「久野会の相関図」も書かれていたといい、笹崎アナも「ありましたね〜」と爆笑して振り返った。

久野アナは「『水卜会』と対立する派閥として『久野会』。なんで私なの？私そういうのやらないタイプじゃん」とぶちまけ「逆に『水卜会』に入ってると思ってた。皆水卜さん、大好きじゃん。みんな水卜さんの派閥、なんで私だけ抜けさせられて？逆に笹崎の方がいいじゃん」と不満は止まらない。

笹崎アナも「（自分の方が）ボスっぽい。新進気鋭の」と言って２人で大笑い。久野アナは「派閥作って水卜さんに対峙する人だと思われてるんじゃないかって。それを否定したかったの。もう何年越しか」と訴え。笹崎アナも「めちゃめちゃ何年越し？下手したら１０年前」と相当昔の報道だと振り返った。

久野アナは「その週刊誌の人に聞きたい。なんで私なんですか？」と呼びかけ、笹崎アナは「久野さんに言っても怒らなさそうだからじゃないですか？」と指摘。久野アナは「すぐに水卜さんに連絡したもん。そんな派閥作ってませんって」と振り返り、笹崎アナも「しかもつらいのが（久野会は）２人だけ。少なくない？派閥って言える？」と大爆笑していた。

久野アナは２２年６月末に日本テレビを退社した。