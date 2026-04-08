◇Prime Video Boxing 15 WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位フアンフランシスコ・エストラダ《12回戦》同級2位・那須川天心（2026年4月11日 両国国技館）

プロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦の会見が8日、都内で行われ、同級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）と初対面した。3日後に迫った決戦へ、殺気立ったオーラを放ちながら、決意をにじませた“神童”。新スタイルの披露も予告するなど、レジェンドからの必勝を宣言した。

過去8戦の試合前会見とは異なり、この日の那須川は殺気立っていた。いつものように笑みを浮かべて冗談を交えることもなく、真っすぐ前を見つめ、こう言った。「前回負けて自分のことが信じられないこともあったが、自分自身を変えるためにここまで挑んできたつもり。エストラダは復帰戦でやる相手とじゃない、勝つか負けるかとかいろんな予想はあるかもしれないが、そんなのクソくらえ。アッカンベーです。必ず勝ちます」

昨年11月に昨年11月、井上拓真（大橋）とのWBC世界バンタム級王座決定戦に判定負け。「なめんじゃねえぞ」。“崖っぷりに立たされた男の覚悟が表れていた。プロ初黒星から自身と向き合い、キック時代にボクシングの指導を受けた元帝拳ジムトレーナーで現GLOVESジム会長の葛西裕一氏（56）と再タッグを結成。「今回の練習が一番きつかった。自分自身を破壊していかないといけない。概念を壊して、クリーンな純粋な気持ちでまた戦いに挑んできた」。再起に向けて一から見つめ直した。

葛西氏からは必殺技「10センチの爆弾」を伝授された。プレッシャーをかけるようにアグレッシブなシャドーボクシングを見せた31日の公開練習後、取材対応しなかった那須川はこの日「これまでとはイメージは変わると思いますね。試行錯誤しながらやってきた」と変化を強調。「今まではどちらかというと守って、攻めてという感じ。今回は腹くくってやるかやられるか。言葉で語るよりは、姿勢で見せたい」。天性のタイミングで放つカウンターを武器としてきた男が、自ら攻める好戦的な新スタイルを予告した。

拓真戦敗戦後から「自分の事を信じられなくなった」と本音も明かすが「あんな大舞台で、みんな負けたことあんのかよ、と。人前で恥かけるの幸せだと思ったし、そこを経て強くなった自分を見てほしい。もう自分には負けたくない」。過去にフライ級とスーパーフライ級で2団体王座統一した35歳のレジェンドとの対面にも「年齢面は特に関係ない。一番強いエストラダ選手を想定してきたし、今回はとにかく自分自身に勝ちたい」と自己との戦いを強調した。

この日は、ちょうど3年前にボクシングデビュー戦を勝利で飾った日から3年。「いろんな経験をさせてくれますね、ボクシングは。ボクサーとしても那須川天心としても凄く成長させてくれた3年間だったと思う。これからもよろしくお願いします」と感謝を伝え、再出発への決意を新たに。「裸一貫。何が何でも勝つ、それだけ。もう腹は座っている。何が起きてもいい」。勝てば5月2日に東京ドームで行われる現WBC世界バンタム級王者・井上拓真―同級4位・井岡一翔（志成）の勝者への指名挑戦権を得る一戦。3日後のリングで“神童”が心身ともに生まれ変わったのニュースタイルを見せる。