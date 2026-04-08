近鉄名古屋〜賢島間で運行

近鉄、近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリングの3社は2026年4月8日、レストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」を11月1日（日）から運行すると発表しました。

【くつろぎ空間】新レストラン列車の車内・料金・時刻を見る（画像）

「Les Saveurs 志摩」は、上質な車内空間でフランス料理を楽しめる新たな観光列車です。近鉄名古屋〜賢島間を2時間半ほどかけて走ります。

近鉄によるとコンセプトは「美食が誘う、優雅な列車旅」。「Saveurs」はフランス語で「味」「風味」を意味し、伊勢志摩の多様な食材が織りなす奥深い味わいをイメージしたといいます。

提供される食事は、志摩観光ホテルの樋口宏江総料理長が監修した本格的なコース料理の「フレンチコース」と、近鉄・都ホテルズが監修した手軽に楽しめる「フレンチ膳」の2種類。

旅行代金は、フレンチコースが平日3万3000円・土休日3万6000円、フレンチ膳が平日1万9000円・土休日2万1000円です。金額には近鉄名古屋〜フリー区間（伊勢市〜賢島間）の乗車券、料理、ウェルカムドリンク、食後のドリンク、諸税を含みます。

車両は、既存の12400系特急形電車4両1編成を約7.5億円かけて改造。外観は、志摩の「海・白砂・太陽」が醸し出すさわやかな開放感を、深みのある青と光を感じる白で表現し、青のメタリック塗装やゴールドのラインにより高級感を演出します。

客席は50席で、全席指定席です。1・2号車は「フレンチ膳」が提供されます。車内は1人席と2人席を配置。いずれも食事と車窓を両方楽しめるよう、窓一つに対して座席を斜め向きに設置します。各席は木目調の大きな仕切りによりプライベート感をもたせます。

3号車はキッチンとカウンター。4号車は「フレンチコース」を堪能できる特別な車内とします。間接照明や革張りの家具調の椅子を採用し、ゆったりとくつろげる上質な空間に仕上げます。

「Les Saveurs 志摩」は、週6日（季節により週7日）運行します。途中停車駅は、伊勢市・宇治山田・五十鈴川・鳥羽・鵜方です。

予約申し込みは、9月1日（火）からインターネットでスタート。また、クラブツーリズムなどで「Les Saveurs 志摩」を組み込んだ旅行商品が5月から順次販売される予定です。