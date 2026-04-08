広瀬アリス「ノンアルって、飲めない時に飲むものだと思ってました」キリンビール新CMで新発見！
4月6日より、キリンビール「キリン グリーンズフリー」の新TVCM「GREENでFREEな」篇が全国放映スタート。新イメージキャラクターには広瀬アリスさんが抜擢。目を瞑っておいしそうに飲む姿や、飲んだ後の「はぁ〜」という気持ち良さそうなリアクションに注目。
そして撮影秘話として、ノンアルへのぶっちゃけトークから30代のリアルな変化まで飾らない言葉で語ってくれた。
「ゴクゴク飲んでしまいました（笑）」--初ノンアルCMで本当に驚いた
ノンアルコール・ビールテイスト飲料のCM出演は今回が初めてという広瀬さん。率直な第一印象を聞くと、「とてもおいしくてゴクゴク飲んでしまいました（笑）」と笑顔で明かした。
さらに「撮影中、事前に沖縄で撮影した映像が背景にあったので、自然の中で飲んでいることを想像したら、解放感に満ちあふれるような感覚になったというか。日常の相方になりそうです」と、すっかりお気に入りの様子。
CMのキャッチフレーズにもなった「ノンアルって、飲めない時に飲むものだと思ってました」という言葉は、まさに広瀬さん自身のリアルな"発見"だったようだ。
撮影は自然体そのもの-「お芝居をしているという感じがあまりなく」
今回のCM撮影は2月中旬、都内スタジオでグリーンバックを使った収録。完成した映像は春の小川のほとりという爽やかなロケーションに仕上がっているが、撮影現場では周囲の景色や音をすべて頭の中でイメージしながら演じたそうだ。
「撮影中はお芝居をしているという感じがあまりなく、すごく自然体でいられた。そこは見どころかなと思っています」と語る。スタジオの外に広がる自然を想像しながら、飾らない表情で一杯を飲み干す姿--完成したCMはぜひ本人の言葉を思い出しながら観てほしい。
飲みたいシーンは？ 「休日やお仕事が終わった後に飲むと、気持ちがスッキリ」
どんなシーンで飲みたいか聞くと、「やっぱり休日とか、お仕事が終わった後に飲むと、気持ちがスッキリするような気がします」とのこと。
一番に勧めたい相手として名前を挙げたのは、なんとお母さん。「お仕事が忙しい時、よくワンちゃんのお世話を頼むことがあります。夜遅くに帰ってきたり、朝早くに出たりすることが多いので、昼間に時間を作って、明るい時間から一緒に飲んで、乾杯したいと思います」とほっこりするエピソードも。
0.00%にちなんで…「"おふざけ"を0%にしたい。でも、もう30%ぐらいかも（笑）」
アルコール0.00%の商品にちなみ、「今年0%を目指したいことは？」という質問には、「今回もそうですが、撮影の時、すぐふざけてしまうんですよ。だから、今年こそ"おふざけ"を0%にしたいと思います。でも、もうすでに30％ぐらいになっているかもしれません（笑）」とのこと。
30代の大人になって気づいたリフレッシュ時間とは
「30代の大人になった今だからこそ気づいたグリーンでフリーなリフレッシュ時間は？」という質問には、「20代の頃は結構がむしゃらにお仕事をしていましたが、30代になってワンちゃんとの時間や自分の時間をもっと大事にしたいと思うようになりました。これが正解かどうか分かりませんが、何でもかんでも完璧にやろうと思わないようにしたことが心の余裕につながりました」と、20代からの変化を話した。
そして理想のリフレッシュとして、「息抜きで、自然が多い場所へ行って『グリーンズフリー』を飲めたら、もう最高だなと思います」と、CMの世界観とぴったりな言葉でまとめてくれた。
「クールな人に見られたい」自分に気づいた春
今回のCMテーマである"ノンアルへの気づき"にちなんで、「この春新しく気づいたことは？」という質問には、「周りからクールな人に見られたいんだなと気づきました。共演する年下の役者さんが落ち着いている姿を見ると、大人びていていいなと思っていたんです。実はめちゃくちゃ憧れていたのだなと気づきました」とのこと。
"クール"を目指しながらもおふざけが止まらない……そのギャップこそが広瀬アリスさんの最大の魅力なのかもしれない。
この春から始めること-「語学と料理、これは100%信じてほしい！」
最後に、新生活が始まるこの春から新しく始めたいことを聞くと、「語学と料理を頑張ろうと思います」「一人で海外に行った時、このお仕事しかずっとやってこなかったので、何もできない自分にびっくりしてしまってて」と正直に打ち明けつつ、「これに関してはゼロではなく、100％信じてほしいです！」と力強く宣言。
たくさんの溢れ話に加え、新CM「GREENでFREEな」篇は4月6日より全国で順次放映中。YouTubeでも公開中なのでぜひチェックしてみて！
「キリン グリーンズフリー」350ml缶・500ml缶・334ml小びん、アルコール分0.00%、全国発売中。
そして撮影秘話として、ノンアルへのぶっちゃけトークから30代のリアルな変化まで飾らない言葉で語ってくれた。
ノンアルコール・ビールテイスト飲料のCM出演は今回が初めてという広瀬さん。率直な第一印象を聞くと、「とてもおいしくてゴクゴク飲んでしまいました（笑）」と笑顔で明かした。
さらに「撮影中、事前に沖縄で撮影した映像が背景にあったので、自然の中で飲んでいることを想像したら、解放感に満ちあふれるような感覚になったというか。日常の相方になりそうです」と、すっかりお気に入りの様子。
CMのキャッチフレーズにもなった「ノンアルって、飲めない時に飲むものだと思ってました」という言葉は、まさに広瀬さん自身のリアルな"発見"だったようだ。
撮影は自然体そのもの-「お芝居をしているという感じがあまりなく」
今回のCM撮影は2月中旬、都内スタジオでグリーンバックを使った収録。完成した映像は春の小川のほとりという爽やかなロケーションに仕上がっているが、撮影現場では周囲の景色や音をすべて頭の中でイメージしながら演じたそうだ。
「撮影中はお芝居をしているという感じがあまりなく、すごく自然体でいられた。そこは見どころかなと思っています」と語る。スタジオの外に広がる自然を想像しながら、飾らない表情で一杯を飲み干す姿--完成したCMはぜひ本人の言葉を思い出しながら観てほしい。
飲みたいシーンは？ 「休日やお仕事が終わった後に飲むと、気持ちがスッキリ」
どんなシーンで飲みたいか聞くと、「やっぱり休日とか、お仕事が終わった後に飲むと、気持ちがスッキリするような気がします」とのこと。
一番に勧めたい相手として名前を挙げたのは、なんとお母さん。「お仕事が忙しい時、よくワンちゃんのお世話を頼むことがあります。夜遅くに帰ってきたり、朝早くに出たりすることが多いので、昼間に時間を作って、明るい時間から一緒に飲んで、乾杯したいと思います」とほっこりするエピソードも。
0.00%にちなんで…「"おふざけ"を0%にしたい。でも、もう30%ぐらいかも（笑）」
アルコール0.00%の商品にちなみ、「今年0%を目指したいことは？」という質問には、「今回もそうですが、撮影の時、すぐふざけてしまうんですよ。だから、今年こそ"おふざけ"を0%にしたいと思います。でも、もうすでに30％ぐらいになっているかもしれません（笑）」とのこと。
30代の大人になって気づいたリフレッシュ時間とは
「30代の大人になった今だからこそ気づいたグリーンでフリーなリフレッシュ時間は？」という質問には、「20代の頃は結構がむしゃらにお仕事をしていましたが、30代になってワンちゃんとの時間や自分の時間をもっと大事にしたいと思うようになりました。これが正解かどうか分かりませんが、何でもかんでも完璧にやろうと思わないようにしたことが心の余裕につながりました」と、20代からの変化を話した。
そして理想のリフレッシュとして、「息抜きで、自然が多い場所へ行って『グリーンズフリー』を飲めたら、もう最高だなと思います」と、CMの世界観とぴったりな言葉でまとめてくれた。
「クールな人に見られたい」自分に気づいた春
今回のCMテーマである"ノンアルへの気づき"にちなんで、「この春新しく気づいたことは？」という質問には、「周りからクールな人に見られたいんだなと気づきました。共演する年下の役者さんが落ち着いている姿を見ると、大人びていていいなと思っていたんです。実はめちゃくちゃ憧れていたのだなと気づきました」とのこと。
"クール"を目指しながらもおふざけが止まらない……そのギャップこそが広瀬アリスさんの最大の魅力なのかもしれない。
この春から始めること-「語学と料理、これは100%信じてほしい！」
最後に、新生活が始まるこの春から新しく始めたいことを聞くと、「語学と料理を頑張ろうと思います」「一人で海外に行った時、このお仕事しかずっとやってこなかったので、何もできない自分にびっくりしてしまってて」と正直に打ち明けつつ、「これに関してはゼロではなく、100％信じてほしいです！」と力強く宣言。
たくさんの溢れ話に加え、新CM「GREENでFREEな」篇は4月6日より全国で順次放映中。YouTubeでも公開中なのでぜひチェックしてみて！
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