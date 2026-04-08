ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、「レモネード」を4月20日から発売する。

「レモネード」は、適度な酸味と甘みのバランスを追求し、暑い季節にもゴクゴク飲める、すっきりとした味わいに仕上げた。さらに、体にうれしいビタミンCを配合している。

また、ナトリウムを40mg以上（100ml当たり）配合し、熱中症対策（同商品は、全国清涼飲料連合会の定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準を満たす、少なくとも、ナトリウム濃度として飲料100ml当たり40〜80mg（食塩相当量として0.1〜0.2g）を含有する清涼飲料水）にも適した飲料になっている。

のどの渇きを癒したいときはもちろん、疲れを感じたときや塩分補給にも適した一本。暑い季節にぴったりな、すっきりとした味わいをぜひ楽しんでほしいという。

「レモネード」は、適度な酸味と甘みでゴクゴク飲める、すっきりとした味わいだとか。ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上配合し、熱中症対策としても飲用可能になっている。体にうれしいビタミンCを配合している。

［小売価格］180円（税別）

［発売日］4月20日（月）

ダイドードリンコ＝https://www.dydo.co.jp