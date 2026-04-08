俳優の北大路欣也（83）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。1997年に他界した昭和の大スタ−・萬屋錦之介さん（享年64）との思い出を語った。

13歳の時に、父・市川右太衛門さんと共演した「父子鷹」で映画デビューした北大路。当時、東映の撮影所へあいさつに行くと、錦之介さんの当たり役「笛吹童子」のファンだった北大路は「うわー、錦之介さんだ」と感激した。

同番組では、錦之介さんが46歳の時に出演した1979年の放送回を紹介。その中で錦之介さんは、本番前にまったく緊張しない理由について「それは幸せにして、ホントに子供の時から出てるから、公私の境目っていうのがない」「映画なんかでも、長いカットで震えちゃったり、今までできたのにできないとか、分からない」と自信たっぷりに語っていた。

このVTRを受けて、司会の黒柳徹子が「面白いね」と笑うと、北大路は錦之介さんとの思い出話を披露した。錦之介さんからは本名の「将勝」と呼ばれており、「いろんなお付き合いをさせていただいて」と振り返った。

錦之介さんは、自身のカツラや衣装合わせの場面に北大路を呼んだ。スタッフと「この時代はこうだった」と意見交換しながら決まって行く様子を見聞きさせることで、ドラマの現場を知らなかった北大路に対し「何かでお前のプラスになるから」との思いだった。

また、北大路が錦之介さんと食事をした時のこと。自宅に入ると、壁という壁にセリフが貼ってあったといい、「あ〜なるほどね、こうやって努力をして覚えてらっしゃる」と感心。「もうビックリしましたね。（VTRでは）“緊張しない”とかナントカおっしゃってた。あれだけのことをやってらっしゃるんだから、そりゃもう。ビックリしました」と語っていた。