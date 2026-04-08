去年12月、高岡市で大破した軽乗用車が見つかりそばで倒れていた女性が死亡した事故で、警察はきょう、小矢部市の男を制御が困難な速度で車を運転して、衝突事故を起こしたうえ、同乗していた女性を置き去りにして逃走したとして、危険運転致死とひき逃げの疑いで逮捕しました。



危険運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは小矢部市浅地の会社員・坂田 百二郎容疑者（33）です。



警察によりますと、坂田容疑者は去年12月18日の未明、制御が困難な速度で軽乗用車を運転し、高岡市羽広の交差点付近で信号機の柱に衝突する事故を起こし、同乗していた髙橋 幸菜さん（当時33）にけがをさせたにもかかわらず、置き去りにして逃走した疑いが持たれています。髙橋さんは事故後、死亡が確認されました。





関係者によりますと、髙橋さんと坂田容疑者は知人関係だったということです。坂田容疑者は事故の前日から当日の間に小矢部市内で車を盗んだ疑いで、さらに事故の翌日には、石川県能美市で車を盗んだ疑いで逮捕されましたが、いずれも不起訴となっています。一方、12月中旬に覚せい剤を使用したとして逮捕・起訴されています。事故当時、坂田容疑者が運転していた軽乗用車は死亡した髙橋さんが所有していたとみられていて警察が動機や詳しい経緯を調べています。