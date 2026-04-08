◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

負傷者リスト入りしているドジャースのムーキー・ベッツ選手がこの日の試合前練習で姿を現しました。

開幕から3番ショートで出場していたベッツ選手は、5日の試合で途中交代。右斜筋の捻挫により10日間の負傷者リスト入りが発表されました。ここまで8試合で打率.179、2本塁打、7打点、OPS.710の成績をマークしています。リスト入りしてから初めてグラウンドに姿を現し守備練習を行いました。

代わって昇格したのがキム・ヘソン選手。マイナーでは、6試合で打率.346、2打点、OPS.823を記録と調子を上げての昇格で、今季初先発ではマルチ安打に、背走キャッチとアピールすると、この日も「8番・ショート」でスタメン出場。3回の第1打席でセンター後方へボールを飛ばす長打を記録。大谷翔平選手のライトへの当たりで先制のホームを踏み、3打数1安打、1四球を記録、3試合で打率.429を記録しています。守備でも4回、ウラジミール・ゲレロjr.選手の内野ゴロを素早く処理し一塁へ送球。アウトに仕留めました。

ベッツ選手にキム・ヘソン選手とドジャースの層の厚さを見せつけています。