女子ステップ開幕戦の組み合わせ発表 昨年覇者・與語優奈は原江里菜らと同組
＜YANMAR HANASAKA Ladies 事前情報◇8日◇琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース（滋賀県）◇6440ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアー開幕戦が9日（木）から開催される。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。
【写真】青木香奈子さんが髪をほどきました
昨年覇者の與語優奈は原江里菜、仲宗根澄香、ルーキーの前多愛と同組。午前10時23分にアウトコースの最終組でティオフする。3年ぶりステップ出場の山内日菜子は酒井美紀、浜崎未来、プロデビュー戦の千田萌花とのグルーピング。産休明けで2季ぶり復帰戦の藤田光里は、青木香奈子、藤井美羽、ルーキー池羽陽向と初日を回る。千田、池羽のほか、森村美優、杉山もも、横山珠々奈がプロデビュー戦を飾る。フレッシュなルーキーたちが開幕戦に新風を吹き込む。今大会の賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
與語優奈 プロフィール＆成績
1位は8000万円超え 女子賞金ランキング
渋野日向子ら出場 国内女子ツアー組み合わせ
いよいよ開幕！ マスターズの組み合わせ
【写真】青木香奈子さんが髪をほどきました
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