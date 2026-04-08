勝野洋の妻・キャシー中島、自宅屋上の庭を紹介 春を迎え草花豊かに「もうすぐエニシダが満開になります」
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が6日、自身のSNSを更新。自宅屋上の庭を紹介した。
【写真】「もうすぐエニシダが満開になります」春を迎え草花豊かなキャシー中島宅の屋上庭
キャシーは「私がレッスンしている時間に、勝野パパとエイトは屋上の庭をお手入れしてくれました」と報告。勝野が、孫のエイトさんと共に雑草取りや枝の剪定に精を出してくれたことを明かした。
投稿された写真には、手入れの行き届いた開放感あふれる庭が写し出されており、「もうすぐエニシダが満開になります」とつづった。
コメント欄には「すてき」「すごい最高の夫婦」「明るく元気で楽しい幸せ家族」などの声が寄せられている。
【写真】「もうすぐエニシダが満開になります」春を迎え草花豊かなキャシー中島宅の屋上庭
キャシーは「私がレッスンしている時間に、勝野パパとエイトは屋上の庭をお手入れしてくれました」と報告。勝野が、孫のエイトさんと共に雑草取りや枝の剪定に精を出してくれたことを明かした。
投稿された写真には、手入れの行き届いた開放感あふれる庭が写し出されており、「もうすぐエニシダが満開になります」とつづった。
コメント欄には「すてき」「すごい最高の夫婦」「明るく元気で楽しい幸せ家族」などの声が寄せられている。