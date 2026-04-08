【メジャーリーグ通信】

【鈴村氏コラム】トランプ大統領はベネズエラを「州に昇格！」と発言 WBC決勝はかつてなく政治的な意味を帯びていた

春のセンバツに夏の甲子園というように、日本の高等学校における野球は、部活動の枠を超えた国民的な行事である。

それでは、野球を生んだ米国の状況はどうだろうか。

学校教育の一環ではあるものの、正課である学業に対して課外活動として位置付けられている日本に対し、米国の高等学校において運動部は、生徒の健康を増進し倫理的な人格の発展に寄与するものとして積極的な役割が与えられている。

これは、学業中心から心身の健全な発展の重視という、1910年代に始まった米国の中等教育の転換を受けた結果である。そして、野球も重要な部活動の一つとして1世紀以上にわたって発展してきた。

ただ、日本の全国高等学校野球選手権大会や選抜高等学校野球大会のような全国大会はなく、州単位で行われる大会が基本となっている。各州が独自の憲法を定め、統治機構を持ち、徴税権と軍事組織を有し、州の自律性が高い米国ならではの光景である。

もちろん、カリフォルニア、フロリダ、テキサスといった野球が盛んな州の大会を制すれば、関係者の注目を大きく集める。

それでも、日本のような全国統一の大会がないことは、大学や大リーグ球団が選手を獲得する際の障壁となる。その結果、有望な選手たちを集めて実技能力を披露させ、スカウトが評定する場がショーケースと呼ばれ、各地で行われている。

阪神甲子園球場に行けば、その年の優れた選手の実際のプレーを目にできるという日本の高校野球の仕組みを知ると、大リーグのスカウトはしばしば「素晴らしいショーケースだ」と感嘆する。しかし、米国において高校野球の全国大会の開催を求める機運が高まらないのは、現在の仕組みを変える必然性を感じさせるほどの不便さがないためであろう。

米国の運動部には、野球を含めて入部のために実技の適性検査（トライアウト）を受けなければならない制度がある。日本で実施すれば、保護者から入部の機会を奪うと批判を受けかねないが、生徒一人一人の適性を把握することが適切な役割を与えることになり、補欠をつくらないという考えに基づいている。

近年では専門家の指導を受けてトライアウトに合格する事例が増えている。

そして、保護者の財力によって検査の結果が左右されることは格差を助長すると批判が起きているのも事実だ。

だが、野球部に入ったのに野球ができない生徒を出さない仕組みが整えられているのは、米国的な合理主義の成果といえよう。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）