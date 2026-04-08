カブスの鈴木誠也（31）が帰ってくる。

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カウンセル監督が日本時間6日、同11日に本拠地シカゴで行われるパイレーツ戦でチームに復帰すると発表した。

「誠也はまだリハビリ中だが、火曜日（7日）と水曜日（8日）に（2A）ノックスビルでプレーして、金曜日（10日）にシカゴで合流する」と明かした。

鈴木は侍ジャパンの一員として出場した3月のWBC準々決勝ベネズエラ戦で、盗塁を試みた際に右膝を負傷。「右膝後十字靱帯の軽度の損傷」と診断され、開幕は負傷者リスト入りで迎えていた。

現在はカブスの傘下2Aノックスビル・スモーキーズの試合に出場しながら、調整を進めているという。そんな鈴木だが、ケガからの復帰後は成績が上昇する傾向がある。

広島時代の2017年夏、右足の骨折と靱帯損傷という大ケガを負ったものの、復帰した翌18年は、打率.320（リーグ6位）、30本塁打（同7位）と完全復活。翌19年には、打率.335で自身初の首位打者に輝いた。鈴木はこの頃、本紙にこう明かしている。

「最初は車いす生活で、下半身は全く動かせなかったけど、リハビリの時間をムダにしたくないじゃないですか。ケガをする前より絶対にグレードアップして戻ってやろうと思って、ウエートトレーニングで上半身を徹底的に鍛えたら、復帰後はコンタクト率が上がって打球が飛ぶようになったんです」

ポスティングでカブスに移籍した22年には、盗塁の際に左手薬指を負傷して離脱。すると、今度は下半身を鍛え直したそうだ。復帰後の翌23年に打率.285、20本塁打をマーク。前年の.262、14本塁打から成績を上げることに成功した。つまり、ケガをしても、ただでは転ばないというわけだ。

昨季は32本塁打、103打点とメジャー移籍後のキャリアハイの成績をマーク。今季は総額約130億円の5年契約最終年でもあり、シーズン終了後にFAとなるだけに、大爆発する要素が揃っている。

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メジャー組の動向と言えば、ドジャース佐々木朗希は非常にマズい状況にある。今季2戦目の登板で5回6失点と不甲斐ない投球をしたのはともかく、まるで捕手のリードに責任を擦り付けるような発言をして、波紋を広げているのだ。いったいどういうことか。いま、何が起きているのか。

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