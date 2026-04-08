【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#86

【持丸監督コラム】“イバラの道”どころじゃない専大松戸のセンバツの抽選結果に大喜びしたワケ

これだけ長いこと監督をしていても、まだ「初めて」を経験できるなんて、夢のようです。

我が専大松戸は今春センバツでベスト4を果たしました。私としても、学校としても2023年センバツのベスト8が最高位。選手たちは「新しい扉を開きたい」と意気込み、成し遂げてくれた。本当によくやってくれました。誇らしいとともに、感謝の気持ちで胸がいっぱいです。

ここまで応援してくださった読者のみなさまや学校関係者、保護者のみなさまにもこの場を借りて心よりお礼申し上げます。

今大会はあまりに印象的な場面が多すぎて、とてもじゃないけど1回では書ききれません（笑）。そのため最も直近の試合、準決勝・大阪桐蔭戦を中心に振り返ることにします。

まず、どのような心構えで試合に臨んでいたのか。勢いに乗っていたものの、「このまま勝てるだろう」というような期待めいた感情はありませんでした。ただし、ネガティブな気持ちも皆無です。我々のような「地元・松戸の子たち」からなる小さなチームが、あの大阪桐蔭とどこまで渡り合えるか。高揚感にも似た、挑戦者のマインドを持っていました。

苦しい時間が続くことを見越していたから、「しっかり我慢、辛抱をして諦めることなくチャンスを狙おう」。この意識をチームで明確にしてプレーボールを迎えました。

フタを開けてみれば、案の定の試合展開です。初回から致命傷になりそうな局面を何度も迎えましたが、それでも各回の失点を「1」に抑え、それ以上離されることなく踏ん張った。その上、2度までも同点に追いついた。みなさまにも「惜しい」と思っていただけるような戦いができたのではないでしょうか。

耐えて、耐えて、耐え抜く中で、勝ち筋が見えそうな場面もありました。モノにはできませんでしたが、その瞬間を手繰り寄せた経験が何より大きい収穫です。このチームならば、どんな強豪が相手でも、気持ちと集中力を切らさずに食らいつけば、チャンスを生み出すことができる。この実体験は選手にとって野球のみならず、後の人生にも生きるかけがえのない財産になったことでしょう。

が、いよいよ彼らの“最後の夏”が楽しみになった──と言うにはまだ早い。大会を振り返ると、初戦から順に、昨秋の北海道王者（北照）、九州王者（九州国際大付）、関東王者（山梨学院）を破り、“横綱”大阪桐蔭にあと一歩のところまで迫ったのです。「やりきった」なんて思ってしまう可能性は否定できません。

試合後のミーティングではクギを刺す意味も込め、こんな言葉をかけました。

「これで君たちの野球が終わったわけじゃない。息をつく間もなく夏が始まるんだよ」

夏の千葉大会までわずか3カ月。悔しさをぶつける方向や新たな目標、やりがいを一刻も早く見つけてやらなくてはいけません。脇見する暇なんて与えませんよ（笑）。それが指導者の役割だと、帰京してから改めて感じています。

次回は北照戦から山梨学院戦を振り返りたいと思います。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）