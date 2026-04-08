NZドル、対ドルで0.5850前後まで上昇＝東京為替



NZドルは今日のNZ中銀金融政策会合を受けたNZドル高と、ドル全面安が支え。朝の0.5718ドル前後から2週間の停戦合意を受けて0.58台に乗せて金融政策会合の結果発表を迎えた。政策金利の据え置きは予想通りも、声明などがややタカ派でいったん上昇も、朝の高値に届かず、発表前の水準に一度戻す展開。しかし、その後のブレマン総裁による「利上げも検討」の発言もあって、その後再び買いが強まると、ここにきてのドル全面安にもう一段の上昇となって0.5850を付けた。

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