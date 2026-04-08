今年１月に第１子妊娠を公表したフィットネスプロデューサー・ＡＹＡが、新しく取得した資格について報告した。

８日までに自身のＳＮＳを更新したＡＹＡは、インスタグラムに「ＮＥＷ資格取得 日本統合医学協会認定『メディカルピラティス』『オステオフレイルピラティス』指導資格、合格しました」と報告。

「自分をよりブラッシュアップしたいと思い挑戦した今回。久しぶりに沢山勉強しました １年半掛かって取得したこの資格。医療・解剖学などを重視した統合医療の視点を取り入れたピラティス指導を行う専門資格です。身体の動きや筋肉の働きを理解し、個々の目的やニーズに合わせた安全で効果的なエクササイズ指導が出来るようになる事はトレーナーとしてあるべき姿。医学的知識を取り入れたメディカルピラティスからまた新たな『学び』を得る事が出来、トレーナーとして『身体』の勉強をし直す事が出来ました」と資格取得について振り返った。

さらに、もう一つ取得した資格「オステオフレイルピラティス指導インストラクター」について「私が考える最終のフィットネスのゴールとは‥『いつまでも元気に自分の足で歩き続けたい。』それを実現するために『コレだ』と思ったのが、医療多種連携により開発された『オステオフレイルピラティス』。骨粗鬆症やフレイル予防に効果的な３７種類のピラティスエクササイズ習得に加え、様々な年代や身体的リスクを想定したケーススタディ・運動学・栄養摂取法などを同時に学ぶ事が出来ました」とつづり、「更に近年注目されている『フェムケア(女性の体や健康のケアをする)』の視点からも多角的に安全で効果的な健康指導法」も学ぶことができたとつづり、心理カウンセラー、クリニカルアロマインストラクターの資格も取得したことを明かした。

「以上、『トレーナーとしてあるべき自分を見直す』資格取得の機会となりました 産後は更に最高な再スタートが切れるよう頑張ります学んだ事を活かし、まずは今の自分でもある『妊婦向けピラティス』を明日以降に発信していこうかなと思います」とつづり、投稿を締めた。

この投稿には「素晴らしい 幅が広がりますね」「努力家なの尊敬してます」「キラキラしていつも眩しいです」などの声が寄せられている。

ＡＹＡは２０２４年７月にクロスフィット選手として活躍する真伍と結婚したことを発表した。