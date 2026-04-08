8日15時現在の日経平均株価は前日比2954.10円（5.53％）高の5万6383.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1388、値下がりは153、変わらずは31と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を707.18円押し上げている。次いで東エレク <8035>が380.14円、ファストリ <9983>が260.67円、ＳＢＧ <9984>が226.07円、キオクシア <285A>が103.95円と続く。



マイナス寄与度は7.54円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、キッコマン <2801>が5.87円、出光興産 <5019>が5.36円、任天堂 <7974>が5.36円、川崎汽 <9107>が4.01円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、不動産と続く。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んでいる。



※15時0分5秒時点



株探ニュース