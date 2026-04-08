◇プロボクシング バンタム級ノンタイトル IBF5位、WBO6位、WBC12位、WBA14位 秋次克真（帝拳）＜10回戦＞WBC6位、WBO8位 ペドロ・ゲバラ（メキシコ）（2026年4月11日 両国国技館）

「Prime Video Boxing 15」の公式会見が8日、都内のホテルで開かれ、米国を主戦場としているIBF世界バンタム級5位の秋次克真（28＝米国、14勝4KO）が出席した。母国・日本では初の試合で、ホセ・カルデロン（22＝メキシコ、14勝6KO3敗）とノンタイトル10回戦で対戦する。

那須川天心（帝拳）、前WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（同）、元2階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）ら豪華メンバーと並んだ会見で、秋次は「あんまり慣れていないんで、ちょっと緊張しているんですけど、よろしくお願いします」とあいさつ。昨年11月、現WBA世界バンタム級1位の増田陸（帝拳）を苦しめながら負傷判定負けしたカルデロンとの対戦に「誰と決まっても準備はできていた。オファーが来た時に即決でやらせてくださいと言った。初めての日本のリングなので、勝つだけじゃなく印象に残る試合をしたい」と抱負を述べた。

名門の興国高を中退し、「アメリカンドリーム」をつかむため19歳で単身渡米した異色の経歴の持ち主。それだけに、ストロングポイントについては「やっぱり僕のメンタル。それを期待しております」ときっぱり。WBC王者・井上拓真（大橋）、WBA王者・堤聖也（角海老宝石）ら有力日本人選手が多いバンタム級戦線への意気込みを問われると「（カルデロンは）前戦で増田陸選手といい試合をしてたので、レベルの差を見せたいです」と意気込みを示した。

▼カルデロン 前回の試合に関しては満足いく結果ではなかったので、今回はモチベーションを高めて日本に来た。体力的にもメンタル的にも十分準備をしてきたつもりだ。もちろん勝ちたいし、日本のファンを喜ばせたい