「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日正午現在で、ＡＳＪ<2351.T>が「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」で、ともに２位となっている。



８日の市場で、ＡＳＪが反発。同社は、自社で保有・運営する複数のデータセンターを基盤としたクラウドサービスをはじめ、クラウドインテグレーションサービス及びＥＣサービスを展開している。２月に東証グロース市場から東証スタンダード市場へ市場区分を変更した。また、名証メイン市場にも重複上場した。２６年３月期の連結営業利益は前の期比３１．７％減の１億１０００万円の見込みだが、配当は上場記念配の１円を上乗せし３円に増額修正した。株価は底堅く推移しており、２月につけた年初来高値４００円更新をうかがう動きとなっているが、足もとでは強弱感も対立している様子だ。



出所：MINKABU PRESS