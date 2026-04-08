売れるネット広告社グループ<9235.T>が後場一段高となっている。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、子会社の売れるネット広告社がＤ２Ｃブランド向け新サービス「ポップアップ・オフラインイベント支援サービス」を開始したと発表。これが株価を刺激したようだ。



このサービスは、ポップアップイベント及びオフラインイベントの企画、設計、運営を通じて、顧客体験の最大化と売り上げ創出を支援するもの。具体的には、オンラインで蓄積された購買履歴や顧客データを活用し、リアル空間においてパーソナライズされた接客体験を提供することで、ブランド価値の向上及び顧客ＬＴＶ（顧客生涯価値）の最大化を図るという。



出所：MINKABU PRESS