玉ねぎと豚肉をアレンジして脱マンネリ！「お好み焼き風炒め」
【画像で見る】マヨネーズを炒め油代わりに作る「お好み焼き風炒め」
人気食材の定番、豚肉と玉ねぎ。豚こま切れ肉は扱いやすく、様々な料理に役立ちます。今回は豚肉と玉ねぎを使って、お好み焼き風にアレンジした炒め物をご紹介します。コーンとマヨネーズを使って、大人はもちろん子どもも喜ぶ味わいに！
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■豚こまとコーンのお好み焼き風炒め
味つけと炒め油を兼ねたマヨネーズが味の決め手
・玉ねぎ ... 1/2個
・豚こま切れ肉 ...200g
・ホールコーン ...60g
・削りがつお ...小1袋(約3g)
・お好み焼きソース(または中濃ソース) ...大さじ2
・マヨネーズ
・塩
・こしょう
【作り方】
1. 玉ねぎは1cm幅のくし形切りにする。コーンは汁をきる。
2. フライパンに豚肉を入れ、マヨネーズ大さじ1/2、塩、こしょう各少々をもみ込む。強火にかけて、肉をほぐしながら炒める。肉の色が変わってきたら玉ねぎ、コーンを加えて中火にし、約2分炒める。
3. マヨネーズ大さじ1/2、ソース、削りがつおを加え、さっと炒め合わせる。
(1人分362kcal/塩分1.7g レシピ考案／植田有香子)
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ありそうでなかったお好み焼き風炒め物。定番レシピの仲間入りになるかも！
レシピ考案／植田有香子 撮影／澤木央子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美 監修／真木文絵
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。