ひき肉とじゃがいもがあったら…素材のうまみを味わえるグラタン＆スープ煮
【バリエ14品】どんな料理にも使えるじゃがいものおかず
万能食材のじゃがいも。今回はひき肉を合わせ、食材のうまみをたっぷり楽しめる2品をご紹介します。グラタンにはえのきを加えることで、さらに奥深い味に。スープ煮は大きめの肉団子にすることで、食べごたえもバッチリです！
■じゃがいものミートグラタン
えのきを加え、味に深みとうまみを出して
・じゃがいも …2個(約300g)
・合いびき肉 …180g
・ピザ用チーズ …40g
・玉ねぎ …1/2個
・えのき …大1/2袋(約90g)
・サラダ油
・トマトケチャップ
・ウスターソース
・こしょう
・塩
【作り方】
1. じゃがいもは薄い輪切りにしてフライパンに入れ、水1/2カップを加えて中火にかける。煮立ったらふたをして約5分蒸し煮にし、取り出す。
2. 玉ねぎ、えのきはみじん切りにする。
3. フライパンをさっと拭き、油大さじ1/2を中火で熱し、[2]をしんなりするまで炒める。ひき肉を加えて色が変わるまで炒め、ケチャップ大さじ2、ウスターソース大さじ1、塩、こしょう各少々で調味する。じゃがいもを加え、混ぜる。
4. 耐熱皿に入れてピザ用チーズをのせ、オーブントースターで焼き色がつくまで3〜4分焼く。
(1人分464kcal/塩分2.1g レシピ考案／関岡弘美)
■とりだんごのスープ煮
肉のうまみがしみたじゃがいもが絶品
【材料】(2人分)
・じゃがいも …2個(約300g)
・とりひき肉 …200g
・にんじん …小1/2本(約60g)
・玉ねぎ …3/4個
・塩
・こしょう
・パン粉
・酒
【作り方】
1. じゃがいもは4等分に切る。にんじんは1cm厚さの輪切りにし、玉ねぎ1/2個は4等分のくし形切りにする。
2. 玉ねぎ1/4個はみじん切りにしてボウルに入れ、塩小さじ1/3、こしょう少々を加えてしんなりするまでもみ込む。ひき肉、パン粉1/2カップ、水大さじ2を加えて練り混ぜ、6等分して丸める。
3. 鍋に[1]、水2カップ、酒1/4カップ、塩小さじ1/2を入れて中火にかけ、煮立ったら[2]を加える。再度煮立ったらふたをして、じゃがいもがやわらかくなるまで弱めの中火で約10分煮る。
(1人分365kcal/塩分2.7g レシピ考案／上島亜紀)
＊ ＊ ＊
どちらもレシピも、ひき肉のうまみをしっかりと吸い込んだじゃがいもが絶品！家族ウケも◎の2品、ぜひお試しくださいね。
レシピ考案／関岡弘美、上島亜紀 撮影／高杉純、澤木央子
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文／中田蜜柑