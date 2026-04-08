素材のうまみを味わえる、じゃがいものグラタン＆スープ煮


【バリエ14品】どんな料理にも使えるじゃがいものおかず

万能食材のじゃがいも。今回はひき肉を合わせ、食材のうまみをたっぷり楽しめる2品をご紹介します。グラタンにはえのきを加えることで、さらに奥深い味に。スープ煮は大きめの肉団子にすることで、食べごたえもバッチリです！

■じゃがいものミートグラタン

えのきを加え、味に深みとうまみを出して

えのきを加え、味に深みとうまみを出して「じゃがいものミートグラタン」


【材料】(2人分)

・じゃがいも　…2個(約300g)

・合いびき肉 …180g

・ピザ用チーズ …40g

・玉ねぎ …1/2個

・えのき …大1/2袋(約90g)

・サラダ油　

・トマトケチャップ　

・ウスターソース　

・こしょう　

・塩

【作り方】

1. じゃがいもは薄い輪切りにしてフライパンに入れ、水1/2カップを加えて中火にかける。煮立ったらふたをして約5分蒸し煮にし、取り出す。

2. 玉ねぎ、えのきはみじん切りにする。

3. フライパンをさっと拭き、油大さじ1/2を中火で熱し、[2]をしんなりするまで炒める。ひき肉を加えて色が変わるまで炒め、ケチャップ大さじ2、ウスターソース大さじ1、塩、こしょう各少々で調味する。じゃがいもを加え、混ぜる。

4. 耐熱皿に入れてピザ用チーズをのせ、オーブントースターで焼き色がつくまで3〜4分焼く。

(1人分464kcal/塩分2.1g　レシピ考案／関岡弘美)

■とりだんごのスープ煮

肉のうまみがしみたじゃがいもが絶品

肉のうまみがしみたじゃがいもが絶品「とりだんごのスープ煮」


【材料】(2人分)

・じゃがいも …2個(約300g)

・とりひき肉 …200g

・にんじん …小1/2本(約60g)

・玉ねぎ …3/4個

・塩　

・こしょう　

・パン粉　

・酒

【作り方】

1. じゃがいもは4等分に切る。にんじんは1cm厚さの輪切りにし、玉ねぎ1/2個は4等分のくし形切りにする。

2. 玉ねぎ1/4個はみじん切りにしてボウルに入れ、塩小さじ1/3、こしょう少々を加えてしんなりするまでもみ込む。ひき肉、パン粉1/2カップ、水大さじ2を加えて練り混ぜ、6等分して丸める。

3. 鍋に[1]、水2カップ、酒1/4カップ、塩小さじ1/2を入れて中火にかけ、煮立ったら[2]を加える。再度煮立ったらふたをして、じゃがいもがやわらかくなるまで弱めの中火で約10分煮る。

(1人分365kcal/塩分2.7g　レシピ考案／上島亜紀)

＊　＊　＊

どちらもレシピも、ひき肉のうまみをしっかりと吸い込んだじゃがいもが絶品！家族ウケも◎の2品、ぜひお試しくださいね。

レシピ考案／関岡弘美、上島亜紀　撮影／高杉純、澤木央子

栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文／中田蜜柑