8日13時現在の日経平均株価は前日比2651.11円（4.96％）高の5万6080.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1378、値下がりは166、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を604.60円押し上げている。次いで東エレク <8035>が347.96円、ファストリ <9983>が242.97円、ＳＢＧ <9984>が199.52円、フジクラ <5803>が95.14円と続く。



マイナス寄与度は25.98円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、出光興産 <5019>が5.06円、川崎汽 <9107>が3.98円、大塚ＨＤ <4578>が3.86円、キッコマン <2801>が3.77円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、不動産と続く。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んでいる。



※13時0分5秒時点



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