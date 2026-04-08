篠田麻里子、小学生を迎えた長女と記念撮影 桜の木の下での親子2ショットに反響「もうそんなに大きくなってたのね」「めっちゃいい写真」
元AKB48で俳優・タレントの篠田麻里子（40）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女との親子ショットを公開し、「今日から小学生 あっという間だなぁ…」と成長スピードの早さにしみじみとコメントした。
【写真】「もうそんなに大きくなってたのね」「めっちゃいい写真」小学生を迎えた長女＆篠田麻里子の親子2ショット ※2枚目
桜の木の下で撮影した写真について「毎年お声かけしてくださる @ties.photography まきさんに撮って頂きました」「成長記録」と紹介。篠田は白のツーピース、長女はベージュのワンピースと、春らしい上品な装いで決めている。
投稿では、小学生デビューした長女に向け「たくさん笑って、たくさん学んで、新しい生活が毎日楽しい時間になりますように」と、母心たっぷりに願いを込めた。
コメント欄には「小学校入学おめでとうございます」「もうそんなに大きくなってたのね」「めっちゃいい写真やね！」「素敵な写真すぎる」「子どもの成長は早いものですね 楽しいことたくさんありますように」「ママこれからもファイト〜」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
篠田は、19年2月に一般男性と結婚。20年4月には第1子となる長女が誕生するも、23年3月に離婚を発表した。今年3月には再婚を報告し、自身のインスタで「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしました」と明かしている。
【写真】「もうそんなに大きくなってたのね」「めっちゃいい写真」小学生を迎えた長女＆篠田麻里子の親子2ショット ※2枚目
桜の木の下で撮影した写真について「毎年お声かけしてくださる @ties.photography まきさんに撮って頂きました」「成長記録」と紹介。篠田は白のツーピース、長女はベージュのワンピースと、春らしい上品な装いで決めている。
コメント欄には「小学校入学おめでとうございます」「もうそんなに大きくなってたのね」「めっちゃいい写真やね！」「素敵な写真すぎる」「子どもの成長は早いものですね 楽しいことたくさんありますように」「ママこれからもファイト〜」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
篠田は、19年2月に一般男性と結婚。20年4月には第1子となる長女が誕生するも、23年3月に離婚を発表した。今年3月には再婚を報告し、自身のインスタで「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしました」と明かしている。