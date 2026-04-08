【アベマ30時間】元大関・把瑠都、ウルフアロンと初対戦 規格外の重量級対決が実現
ABEMAは10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。本番組内の企画にて放送される「1000万円シリーズ」の最新作となる『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の1人目の挑戦者として、大相撲元大関の把瑠都が参戦する。
【写真】見た目からして強すぎる…雪の中仁王立ちの把瑠都
本企画は、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」となる。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用する。
挑戦者1人目として発表された把瑠都は、身長197センチ、体重200キロの体格と圧倒的なパワーを誇る大相撲元大関。かつて「エストニアの怪人」の異名で暴れまわり、さらにはRIZINのリングでもミルコ・クロコップらレジェンド格闘家と拳を交えた実績を持つ、文字通りの規格外。
ウルフは事前のインタビューで「（相手が誰でも）投げちゃえば終わりなので」と豪語していたが、果たして体重ではるかに上回る把瑠都をマットに沈め、勝利することができるのか。大相撲の伝統と格闘技の経験を併せ持つ把瑠都とウルフアロンの初対決。一瞬たりとも目が離せない重量級対決が実現する。
そして、把瑠都の参戦に加え、本日新たに2人の挑戦者がシルエットで公開された。1人はウルフと同じく柔道で世界を制した“金メダリスト”。もう1人は、格闘技の最前線で戦う現役の“RIZIN選手”となる。
【写真】見た目からして強すぎる…雪の中仁王立ちの把瑠都
本企画は、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」となる。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用する。
ウルフは事前のインタビューで「（相手が誰でも）投げちゃえば終わりなので」と豪語していたが、果たして体重ではるかに上回る把瑠都をマットに沈め、勝利することができるのか。大相撲の伝統と格闘技の経験を併せ持つ把瑠都とウルフアロンの初対決。一瞬たりとも目が離せない重量級対決が実現する。
そして、把瑠都の参戦に加え、本日新たに2人の挑戦者がシルエットで公開された。1人はウルフと同じく柔道で世界を制した“金メダリスト”。もう1人は、格闘技の最前線で戦う現役の“RIZIN選手”となる。