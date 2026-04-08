蒼井優、2択クイズに挑戦 まさかの3択目で回答し会場は爆笑
俳優の蒼井優が8日、都内で行われた森永乳業『ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌』新CM発表会に参加した。
【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優
イベントでは、クイズコーナーも。ヨーグルトを食べるのに適した時間は、という質問が。「1.朝」「2.夜」という選択肢が設けられたが蒼井は「いつでも！」と第3の選択肢を勝手に作り、会場には笑い。
森永乳業の担当者は「想定を超えるご回答」と苦笑いしながらも「正解です！」と発表し、蒼井には金に輝くスプーンが贈られていた。
新CMは、呉美保監督が担当。蒼井はけん玉に挑戦している。「現場はとても和やかで和気あいあいとしていた。その空気が、そのままCMになっている」とアピールし、けん玉については「得意じゃなくて、たくさん練習したんですけど成功率は、そんなに高くなかった。子役の3人、特に女の子が教えてくださって。失敗したら『せ〜の！』と間髪入れずにやってくださった。それで撮影中にできるようになりました」と裏話を明かしていた。
【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優
イベントでは、クイズコーナーも。ヨーグルトを食べるのに適した時間は、という質問が。「1.朝」「2.夜」という選択肢が設けられたが蒼井は「いつでも！」と第3の選択肢を勝手に作り、会場には笑い。
森永乳業の担当者は「想定を超えるご回答」と苦笑いしながらも「正解です！」と発表し、蒼井には金に輝くスプーンが贈られていた。